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Hakkari-temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuş hayatını kaybettiHakkari'de, temizlediği silahının ateş alması sonucu göğsünden yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

03.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:17
Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
'de, temizlediği silahının ateş alması sonucu göğsünden yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hakkari-Çukurca karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli uzman çavuş, temizlediği silahının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hakkari-temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA


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