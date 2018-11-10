Hakkari Üs Bölgesindeki Patlama

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Hakkari
'de üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, patlama nedeniyle Twitter
hesabından açıklama yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkari Şemdinli
'de meydana gelen elim olay nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu,Hakkari
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:18