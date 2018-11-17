17 Kasım 2018, 16:43
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Hakkari Üs Bölgesindeki Patlama

Hakkari Üs Bölgesindeki Patlama

Karabük Valisi Fuat Gürel, Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kazada yaralanan er Mehmet Can Soylu'yu Karabük'teki babaevinde ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kazada yaralanan er Mehmet Can Soylu'yu Karabük'teki babaevinde ziyaret etti.

Beraberinde eşi Özlem Aras Gürel, Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile gazinin Kayabaşı Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Gürel, sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.

Gazi Soylu'dan meydana gelen olay ve sonrasında yaşadıklarını dinleyen Vali Gürel, yaralı asker ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Güneş'ten de ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de beraberinde AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile gazinin evine geldi.

Gaziden yaşadıklarını dinleyen Güneş, kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmeti gazilere de acil şifalar diledi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde 10 Kasım günü top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu 26 asker yaralanmış, 7 asker de şehit olmuştu. Karabük,Hakkari
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:43