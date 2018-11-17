Hakkari Üs Bölgesindeki Patlama

Karabük
Valisi Fuat Gürel, Hakkari
Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kazada yaralanan er Mehmet Can
Soylu'yu Karabük'teki babaevinde ziyaret etti.
Beraberinde eşi Özlem Aras Gürel, Vali Yardımcısı Barboros Baran
, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile gazinin Kayabaşı
Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Gürel, sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.
Gazi Soylu'dan meydana gelen olay ve sonrasında yaşadıklarını dinleyen Vali Gürel, yaralı asker ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekili
Güneş'ten de ziyaret AK Parti
Karabük Milletvekili Niyazi Güneş
de beraberinde AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile gazinin evine geldi.
Gaziden yaşadıklarını dinleyen Güneş, kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmeti gazilere de acil şifalar diledi.
Hakkari'nin Şemdinli
ilçesi Ortaklar
Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde 10 Kasım
günü top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu 26 asker yaralanmış, 7 asker de şehit olmuştu.
Karabük,Hakkari
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:43