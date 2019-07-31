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HAKKARİ ÜZÜM BAĞINDAKİ YANGINI ASKERLER SU TANKERİYLE SÖNDÜRDÜ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde, üzüm bağında çıkan yangın korkuttu.

31.07.2019 21:06
HAKKARİ ÜZÜM BAĞINDAKİ YANGINI ASKERLER SU TANKERİYLE SÖNDÜRDÜ
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde, üzüm bağında çıkan yangın korkuttu. Belediyenin itfaiye aracının olmaması nedeniyle yangına, askerler su tankeriyle müdahele etti.
Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesinin eski Belediye Başkanı Akif Kaya'ya ait evinin önündeki üzüm bağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Belediyenin itfaiye aracı olmadığı için, bu kez askeri birlikten yardım istendi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen askerler, su tankerinyardımıyla, üzüm bağındaki yangını söndürdü. Bağın büyük bir kısmı yanarken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yüksekova, Esendere, Güncel

Kaynak: DHA

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