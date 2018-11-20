Hakkari Vali Akbıyık'tan Çukurca Ziyareti

20 Kasım 2018 Salı 17:01



20 Kasım 2018 Salı 17:01

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesini ziyaret etti. Esnafla bir araya gelip, sorunları dinleyen Akbıyık, restorasyon çalışmaları tamamlanan öğretmenevine ait ek binanın açılışını yaptı.Vali Akbıyık, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile sınırın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, daha sonra ilçe merkezine geldi. Kaymakamlık binası önünde Temel Ayca ve kurum amirleri tarafından karşılanan Akbıyık, Ayca'yı makamında ziyaret etti. Akbıyık, daha sonra ilçe merkezindeki esnaf ve kent sakinleri ile bir araya gelip, onların sorunlarını dinledi. Çukurcalılarla çay içip, sohbet eden Vali Akbıyık, Hakkari'nin ilçelerini tanımak ve burada yaşayanlarla bir araya gelmek için bu tür ziyaretleri sık sık yapacağını söyledi. Akbıyık, daha sonra restorasyon çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki öğretmenevine ait ek binanın açılışını yaptı. Öğle yemeğini İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yiyen Vali Akbıyık, ardından ilçeden ayrıldı.