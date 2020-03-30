Hakkari Valiliği: 11 askerin koronavirüse yakalandığı haberleri asılsız

HAKKARİ Valiliği, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında '11 askerin koronavirüse yakalandığı' yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında giderek yayılan ' Yüksekova ilçesinde 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerin koronavirüse yakalandığı ve askerlerimizin aynı koğuşta dip dibe yattığı' şeklinde yer alan haberler tamamen asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlerimizin toplu olarak kaldığı yerlerde sayı azaltılarak temin edilen yurt ve otellere yerleştirilmişlerdir. Ülkemizde hızla yayılan Kovid-19 virüsüne karşı ilimiz genelinde devam eden süreç ile ilgili gerekli tedbirler alınmıştır."

Kaynak: DHA