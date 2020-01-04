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Hakkari Valiliği sahipsiz atlara sahip çıktı

Hakkari Valiliği ağır kış şartlarında Durankaya beldesi ve Geçitli köyü yakınlarında sahipsiz kalan atlara sahip çıktı.

04.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:18 Hakkari Valiliği sahipsiz atlara sahip çıktı
Hakkari Valiliği ağır kış şartlarında beldesi ve köyü yakınlarında sahipsiz kalan atlara sahip çıktı.

Sokak hayvanları konusunda oldukça duyarlı olan Hakkari Valiliği atlara sahip çıkmasıyla yöre halkından da tam not aldı. Durankaya ve Geçitli köyü kırsalında çetin kış şartlarında mahsur kaldığı ihbarı üzerine valilik harekete geçti. Hakkari Valiliği Hayvanları Koruma Kurulu, Durankaya ve Geçitli Köyündeki sahipsiz atlar ile ilgili toplanarak ağır geçen kış koşullarında dışarıda bırakılan bu hayvanların yem ve barınma sorunları Valilik ve köylülerin desteği ile çözüme kavuşturularak mağduriyetleri giderildi. Atların kurtarılması ve sıcak bir barınağa kavuşturulmasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar valilik hayvanları korumu kuruluna teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Hakkari Valiliği, Durankaya, Geçitli, Güncel

Kaynak: İHA

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