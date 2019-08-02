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Uyarı ateşi sonucu seken merminin isabet ettiği 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hakkari Valiliği, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışanlara yapılan uyarı ateşi sonucu seken merminin isabet ettiği kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

02.08.2019 13:04
Uyarı ateşi sonucu seken merminin isabet ettiği 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hakkari'de kaçak yollardan sınır ticareti yapan köylülere ateş açılması sonucu 14 yaşındaki Vedat Ekinci hayatını kaybetti. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada Irak sınırındaki Derecik ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve 'dur' ihtarına uymayan kişilere açıldığı ve uyarı ateşi sonucu seken merminin isabet ettiği bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİR"

Konuya ilişkin Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ağustos 2019 günü Kuzey Irak sınırından ilimiz Derecik ilçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırlarımız dışında ülkemiz sınırına terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara sınır birliklerimiz tarafından 'dur' ihtarında bulunulmuştur. Ancak 'dur' ihtarına uymayarak sınırımıza doğru Kuzey Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği, 1 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatandaşımız, olay yerinde bulanan hudut birliklerimize ait araçlarla Derecik Sahra Hastanesine kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir"

Vedat Ekinci

HDP'DEN AÇIKLAMA: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

HDP Milletvekili Sait Dede, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hayatının baharında olan Vedat Ekinci'yi (14)katledenleri ve yine bu katliamlara sessiz kalanları, coğrafyamızı kana bulayanları lanetliyoruz!Askerler tarafından gerçekleştirildiği açık bir şekilde görünen olayın faillerinin cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." dedi.


Hakkari, Derecik, Irak, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (14)
KALEMLİK: Neden? neden? neden? Çok üzüldüm. O kurşunu havaya değil de halka yağdırmaktaki amacın neydi be asker?! Onlar terörist değil halk kuzum halk. . !!!. Doğu-Güneydoğudaki asker-halk imajını düzeltmeye çalışırken neden böyle yaptın be asker?! Üzdün çok üzdün. .
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12 25
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İNSANSAN YAKLAŞ, DEĞİLSEN UZAKLAŞ.: Uyarı ateşi havaya atıldığına göre, demek ki kurşun kuştan sekmiş. . .
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20 18
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ÖZGÜR S: DUR DİYORSA, DURACAKSIN. . NEDEN DURMADIĞINI Bİ ARAŞTIRIN. . .
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37 20
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HAK ADALET HUKUK: hiç kimsede demiyorki bu millet neden kaçakçılık yapıyor devlet ürünün maliyetinin 3 katı 4 katı vergi yükü yükleyip vatandaşların kaçak ürünlere yüklenmesini kimse söylemiyor şunu unutmayın arkadaşlar arz talep meselesi bu kaçağa vergi yükünden dolayı talep çok fazla devlet mazot sigara alkol şeker yağ gibi ürünlere adil vergi uygulasın bak bakalım nasıl düşer kendi kendine
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İNSAN: Uyarı ataşı gökyüzüne doğru yapılır! Ve bildiğim kadarıyla mermi gökten sekip gelmez. Burdaki faşistler hak etmiş falan diyor. insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Resmen hedef gözetilerek ateş edildiği aşikar. Asker sadece sınırı değil kendi vatandaşının can güvenliğini korumakla mükellef. öldürmekle değil. 16 yaş bu onu çocuk yapar çocuk! Faşist zihniyetiniz kurusun! Siz faşistlerin olmadığı bir dünyada tek damla kan akmaz!
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25 20
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ALPAGON: dur ihtarına uymuyor, uyarı ateşinde durmuyor, eee ne olacak başka. orası teröristlerin kullandığı bir geçit asker işini yapmış ama sektirerek. ne uyarısı durmuyorsa vurup indireceksin kardeşim Vatan sana emanet ALLAH cc yardımcınız olsun ve hainlere fırsat vermesin amin.
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89 46
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HASAN: iyi olmuş hayırdır kaçakcılık yap dur ihtarına uyma eee napcaktı mehmetciğim buyur gel kardeşmi diyecekti uyarıyada gerek yok vur indir orda sınır koruyor Vatan ASKERİMİN Yardımcısı olsun. . . Hainlere fırsat vermesin amin. .
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BEŞ MİNARE: Hasan efendi Belki görev gereği bu genç arkadaşı vuran asker bile üzülmüştür ama senin gibi ırkçı mahlukatlar sevinirler. sen ve senin gibiler yüzünüzden asker şehit oluyor, insanlar ölüyor, bu ülke düzelmiyor.
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11 17
BİTLİSLİ: orada bi can ölmüş . gencecik daha ne hainligi yapmış boş boş konusuyorsun . sırf hakkarili diye hain mi oluyor bu nasıl müslümanlık nasıl düsünce . yazık . Allah mekanını cennet eylesın.
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27 15
HALİT ÇETİN: Dur ihtarına uymuyorsa, uyarı ateşinde durmuyorsa, ne olacak başka. orası teröristlerin kullandığı bir geçit asker işini yapmış. Durmuyorsa vurup indireceksin kardeşim Vatan burası, genel ev zannettiler galiba Türkiyeyi. Hainlere fırsat vermeyin.
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