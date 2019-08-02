Uyarı ateşi sonucu seken merminin isabet ettiği 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hakkari'de kaçak yollardan sınır ticareti yapan köylülere ateş açılması sonucu 14 yaşındaki Vedat Ekinci hayatını kaybetti. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada Irak sınırındaki Derecik ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve 'dur' ihtarına uymayan kişilere açıldığı ve uyarı ateşi sonucu seken merminin isabet ettiği bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİR"

Konuya ilişkin Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ağustos 2019 günü Kuzey Irak sınırından ilimiz Derecik ilçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırlarımız dışında ülkemiz sınırına terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara sınır birliklerimiz tarafından 'dur' ihtarında bulunulmuştur. Ancak 'dur' ihtarına uymayarak sınırımıza doğru Kuzey Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği, 1 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatandaşımız, olay yerinde bulanan hudut birliklerimize ait araçlarla Derecik Sahra Hastanesine kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir"

Vedat Ekinci

HDP'DEN AÇIKLAMA: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

HDP Milletvekili Sait Dede, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hayatının baharında olan Vedat Ekinci'yi (14)katledenleri ve yine bu katliamlara sessiz kalanları, coğrafyamızı kana bulayanları lanetliyoruz!Askerler tarafından gerçekleştirildiği açık bir şekilde görünen olayın faillerinin cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." dedi.