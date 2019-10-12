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Hakkari Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

Hakkari Valiliği, kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak para isteyenlere karşı vatandaşları uyardı.

12.10.2019 21:32Hakkari Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı
Hakkari Valiliği, kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak para isteyenlere karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda art niyetli kişi ya da kişilerce yoğun olarak vatandaşların iyi niyetlerinin telefonla ve sosyal medya üzerinden suistimal edildiğini hatırlattı.
Kötü niyetli kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, telefon ya da sosyal medyada kendisini polis, asker, vali, hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşlardan para talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.
Böyle bir durumla karşılaşılması halinde 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma Telefon Hattı'nın aranması gerektiği kaydedilen açıklamada, polis, asker, vali, hakim, savcı ve benzeri kamu görevlilerinin hiçbir şekilde vatandaşlardan para talebinde bulunmadığı bildirildi.

Hakkari Valiliği, Güncel

Kaynak: AA

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