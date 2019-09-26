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Hakkari Valiliğinden dönüş yapan yaylacılara uyarı

Hakkari Valiliği, dönüş yolundaki yaylacıları uyardı.

26.09.2019 13:41Hakkari Valiliğinden dönüş yapan yaylacılara uyarı
Hakkari Valiliği, dönüş yolundaki yaylacıları uyardı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekün mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntı yaşayan terör örgütünün yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği yönünde bilgiler elde edilmiştir. İlimiz merkez, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan yayla ve meralardan dönüş yapan vatandaşlarımızın, kullanılan erzak ve yaşam malzemelerinin belirtilen bölgelerde bırakılmaması konusunda duyarlı olunmasıdır" denildi. - HAKKARİ

Hakkari Valiliği, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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