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Hakkari Valiliğinden 'Fahriye Gürbüz' haberine yalanlama

Hakkari Valiliği, Fahriye Gürbüz ile ilgili basında yer alan haberleri yalanladı.

06.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:55Hakkari Valiliğinden 'Fahriye Gürbüz' haberine yalanlama
Valiliği, Fahriye Gürbüz ile ilgili basında yer alan haberleri yalanladı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeşitli görsel ve yazılı basın yayın organlarında yer alan VEDAŞ ekiplerinin kontrolleri sırasında kar maskeli görevlileri görünce Fahriye Gürbüz isimli şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğine dair çıkan haberler gerçeği yansıtmayıp, tamamen asılsızdır. 05.12.2019 günü saat 08: 00 sıralarında Yüksekova İlçesi Dilekli Köyünde VEDAŞ ekibi ve güvenlik maksadıyla bulunan jandarma ekibiyle birlikte kaçak kullanım taraması yapmak üzere görevlendirilmişlerdir. VEDAŞ ekibi ve Jandarma ekibinin belirtilen köyde 6 yıldır kalp hastası olarak tedavi gören ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fahriye Gürbüz isimli vatandaşımızla herhangi bir temasları olmamıştır. Kalp krizi geçiren Fahriye Gürbüz isimli vatandaşımıza 112 görevlilerimizce ikamet içerisinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari Valiliği, Kalp Krizi, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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