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Hakkari Valiliğinden 'Özel Güvenlik Bölgesi' açıklaması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 3 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

25.09.2019 17:08Hakkari Valiliğinden 'Özel Güvenlik Bölgesi' açıklaması
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 3 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, kent sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin ilin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklama, "Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, Devletimizin ve Milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Yüksekova İlçesi sınırlarında bulunan; 3 bölge 25.09.2019 günü saat 00.00.01'den 30.09.2019 günü saat 23.59.59'a kadar, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.

'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen alanlarla ilgili detaylı bilgilerin valilik sitesinde yer aldığı belirtildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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