Hakkari Valisi Akbıyık: 46 şehidimizin kanı yerde kalmadı

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden Mesut Bakar'ın Hakkari'de yakalanması ile ilgili yaptığı açıklamada, "46 şehidimizin kanı yerde kalmadı" dedi.Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden Mesut Bakar'ın Hakkari'de yakalanması ile ilgili açıklama yaptı. Vali Akbıyık, "PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Haziran günü Yüksekova ilçesinin Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından yapılan operasyonda 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın, 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu yakınında 39'u polis 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında bulunduğu ve aynı şahsın bombalı terör eylemi sonrasında kayıp olan 150 kilogram patlayıcı maddenin şüphelisi olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. 46 şehidimizin kanı yerde kalmamıştır" dedi.1 AYDA 17 TERÖRİST ETKESİZ HALE GETİRİLDİVali Akbıyık, ayrıca terörle mücadele kapsamında son bir ayda, Hakkari sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 8'i sağ, 9'u ölü olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirildiğini söyledi. Vali Akıbıyık, "Yürütülen operasyonlar neticesinde 1 adet roketatar, 2 bixi makinalı tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 18 kalaşnikof piyade tüfeği, M16 piyade tüfeği, 284 adet kalaşnikof şarjörü, 17 el bombası, 9 el yapımı patlayıcı,57 bin 474 adet çeşitli çaplarda uzun namlulu silah mühimmatı, 85 adet doçka mühimmatı, 44 adet roketatar mühimmatı, bin 80 metre kablo, 10 kilogram patlayıcı madde, çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi" diye konuştu.SINIR ÖTESİNDE 84 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİSon dönemde sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıklayan Vali Akbıyık şöyle konuştu:"3'üncü Piyade Tümen Komutanlığınca 45'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere toplamda 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 84 terörist ile birlikte 2019 yılı içerisinde sınır ötesinde, 107'si Hakurk'ta, 20'si Avaşin Basyan'da, 49'u Zap ve 7'si Metina bölgelerinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 183'e ulaşmıştır. Son bir ay içerisinde sınır ötesinde ele geçirilen mühimmat ve malzemeler, 78 adet imha edilen mayın ve EYP, 109 adet imha edilen mağara ve sığınak, 2 adet RPG-7, 1 doçka, 1 bixi makinalı tüfek, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 42 adet şarjör, 5 adet av tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, 3 bin 200 kilogram amonyum nitrat, 6 adet ÇNRA katyuşya mühimmatı, 17 bin 93 adet çeşitli çaplarda uzun namlulu silah mühimmatı, 25 adet havan mühimmatı, 56 adet roketatar mühimmatı, 4 adet anti tank mayını, 13 adet el bombası, 10 adet telsiz, 13 jeneratör, 2 bin 180 metre kablo, 213 adet kimlik, 20 adet termal şemsiye, çok miktarda yaşamsal malzeme vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilecektir."





Kaynak: DHA

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