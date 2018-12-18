Hakkari Valisi Akbıyık'a Ziyaretler

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Hakkari'de Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Seyfullah Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, spor kulübü başkanları, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Hakkari'de sporun gelişmesi ve iyi sporcuların yetişmesi için valilik olarak gereken desteği vereceklerini söyledi.Ziyaret sonunda Hakkari Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği yönetim kurulu üyeleri, Vali Akbıyık'a, hakem forması hediye edildi.