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Hakkari Valisi Akbıyık evlerinden çıkamayan yaşlılarla görüntülü telefon görüşmesi yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, dışarı çıkamadıkları için ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanan yaşlılarla görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

25.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:00
Hakkari Valisi Akbıyık evlerinden çıkamayan yaşlılarla görüntülü telefon görüşmesi yaptı
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, dışarı çıkamadıkları için ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanan yaşlılarla görüntülü telefon görüşmesi yaptı.
Akbıyık, ekiplerce ihtiyaçları karşılanan Abdurrahman Taş (71), şehit güvenlik korucusu eşi Gürciye Keskin (60), Ali Demir (66), Şemdinli ilçesinde şehit güvenlik korucusu babası Şükrü Nurçin (72), Çukurca ilçesinde Nurullah Ertunç (70) ve Fatma Taş (85) ile Yüksekova 'da şehit eşi Feride Genç'le (54) telefonla görüntülü görüştü.
Vali Akbıyık görüştüğü yaşlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileterek, devletin bütün kurumlarıyla yanlarında olduklarını söyledi.
Her türlü ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grubunu aramalarını isteyen Akbıyık, bir telefon kadar yakınlarında olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Yüksekova, Hakkari, Güncel

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