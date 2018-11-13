Hakkari Valisi Akbıyık'ın İlçe Ziyaretleri

Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hakkari
Valiliğine atanan İdris Akbıyık
, Şemdinli
ve Derecik
ilçelerini ziyaret etti.
Şemdinli'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkmen tarafından karşılanan Akbıyık, daha sonra esnafı ziyaret etti.
Vatandaşlarla bir süre sohbet edip çay içen Akbıyık, ilçeleri tanımak amacıyla bu gezileri düzenlediklerini söyledi.
Devletin buralara çok güzel hizmetler yaptığını belirten Akbıyık, " Kaymakamlık
, belediye, özel idare aracılığıyla buraya güzel hizmetler getirilmiş. Buradaki insanların daha huzurlu, daha güvenli ve mutlu yaşamaları için biz de devlet olarak hem asayiş güvenliğini en üst düzeyde sağlayacağız, hemde kamu hizmetlerini en hızlı, en iyi şekilde sunacağız. Buradan Derecik ilçemize geçeceğiz. Orası da yeni ilçe oldu kaymakam ataması gerçekleştirildi. Kamu kuruluşlarıyla neler yapılabilir onu göreceğiz." diye konuştu.
Akbıyık, daha sonra beraberindeki heyetle Derecik ilçesine geçti.
Akbıyık'a Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.