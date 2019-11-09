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Hakkari Valisi Akbıyık sınır köylerini ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli'nin Irak sınırındaki köylerini ziyaret etti.

09.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:30Hakkari Valisi Akbıyık sınır köylerini ziyaret etti
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 'nin sınırındaki köylerini ziyaret etti.

Akbıyık, ilçenin ile Konur Köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Konur ve Uğuraçan köylerinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı dağ yamacındaki kaynak suyunda incelemede bulunan Vali Akbıyık, daha sonra Dereyanı Mezrası İlk ve Ortaokuluna geçti.
Burada öğretmenlerle toplantı gerçekleştiren Akbıyık, ardından sağlık ocağında incelemede bulundu.

Akbıyık'a ziyaretinde Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'da eşlik etti.

Şemdinli, Hakkari, Aktütün, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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