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Hakkari Valisi Akbıyık'tan yıldırım düşmesi sonucu yaralanan askerlere ziyaret (2)

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

28.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:00
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Akbıyık, askerleri hastanede tedavi gördükleri servislerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Akbıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir astsubay başçavuş ile bir uzman çavuşun şehit olduğunu söyledi.
Olayda 13 personelin de yaralandığını belirten Akbıyık, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Birincide mevziye yıldırım düşüyor, arkadaşlarını kurtarmaya giden diğer personellerimiz de ikinci yıldırım düşmesi sonucu yaralanıyor. Allah'a şükür yaralıların hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.
Akbıyık'a ziyaretinde Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Sağlık Müdürü Hamdullah Kara da eşlik etti.
Hakkari Valisi Akbıyık'tan yıldırım düşmesi sonucu yaralanan askerlere ziyaret (2)

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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