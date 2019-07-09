09.07.2019 17:59
Haberler» Güncel» Haber

Hakkari Valisi Akbıyık tarihi medresede incelemede bulundu

Hakkari Valisi Akbıyık tarihi medresede incelemede bulundu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen Meydan Medresesi'nde incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen Meydan Medresesi'nde incelemelerde bulundu.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Akbıyık, Hakkari Üniversitesince yürütülen, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen "Hakkari'nin Turizm Merkezi Meydan Medresesi" projesi kapsamında restorasyon çalışmaları devam eden medreseyi ziyaret etti.
Çalışmaları inceleyen Akbıyık, Proje Koordinatörü Öğretim Üyesi Murat Adıyaman'dan bilgi aldı.
Kaynak: AA
Osmanlı İmparatorluğu, Hakkari, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:04   Kanserden erken teşhisle kurtuldu
18:03   Sağanak yağış sele neden oldu
18:02   PENDİK'TE FİRMA BİNASINA SİLAHLI SALDIRI
18:02   "Türkiye'de yapmak istediklerini Makedonya'da da yapacaklar"
18:01   MUĞLA Dalaman'a şehit ateşi düştü
18:01   Kütahya'daki kazalar MOBESE kamerasında
18:00   Günün özeti