Hakkari Valisi Akbıyık, Yeni İlçe Olan Derecik'i Ziyaret Etti

29 Kasım 2018 Perşembe 17:41



29 Kasım 2018 Perşembe 17:41

HAKKARİ Valisi İdris Akyıbık, ilçe statüsüne kavuşan Irak sınırındaki Derecik'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şemdinli'ye 65, Hakkari'ye 195, Irak sınırına ise sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan 9 bin 288 nüfuslu Derecik Beldesi, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin TBMM'de geçmesi ile ilçe statüsüne kavuştu. 1930 ile 1994 tarihleri arasında köy olan Derecik, 1995 tarihinden sonra belde oldu. 65 yıllık köy ve 23 yıldır belde olan Derecik'in ilçe olmasının ardından Hakkari'ye son kararname ile atanan Vali İdris Akbıyık da ziyaret etti. Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Tuğgeneral Emre Tayanç ile birlikte Derecik ilçesine gelen Vali Akbıyık, ilk olarak 21 Kasım'da göreve başlayan Kaymakam İdris Arslan'ı makamında ziyaret etti. Ardından da Derecik Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Akbıyık, Umurlu Sınır kapısı ve askeri üs bölgeleri gezdikten sonra ilçeden ayrıldı. - Hakkari