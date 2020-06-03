Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova büyüyen bir ilçe olacak

Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova büyüyen bir ilçe olacakHAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova'da incelemelerde bulundu.

03.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:10
Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova büyüyen bir ilçe olacak
HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova'da incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, Yüksekova, havaalanıyla, sınır kapısıyla, mevcut coğrafyasıyla, yatırımlar ve hizmetleriyle, gelişen, kalkınan ve büyüyen bir ilçemiz olacak dedi
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk'le birlikte Yüksekova ilçesine geldi. Vali Akbıyık'ı Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı karşıladı. Vali Akbıyık, yapımı süren asker hastanesi, su arıtma tesisi, sağlıklı hayat merkezi, devlet hastanesi ve TOKİ konutlarını ziyaret etti. Yüksekova'daki yatırımlarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Akbıyık, ilçeye çok önemli yatırımların yapıldığını söyledi.
Yatırımları yerinde görmek için ziyarete bulunduklarını kaydeden Akbıyık, Sağlık Bakanlığı'mıza protokolle devredilen askeri hastanemizin inşaatı devam ediyor. Yüksekova'ya hizmet verecek modern ve çağdaş bir hastane olacak. 75 yataklı askeri hastanemiz yıl içerisinde bitecek. Yüksekova'ya yine sağlıklı hayat merkezi binamız da geçtiğimiz yıl sonunda bitti. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha kaliteli bir hayat sürebilmesi için bu hizmetler vazgeçilmez kuruluşlar. Yüksekova için ayrıca 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi de programa alındı. Önümüzdeki süreçte, ödeneği ayrılır ve yapılır. Bütün bunlar bitirildiğinde Yüksekova'nın uzun bir vadede sağlıkla ilgili çok fazla sorunu kalmayacak diye konuştu.
Vali Akbıyık, su arıtma tesisi ile ilgili de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bu tarzda bir tesis olmadığını biliyorum. Depolardan, arıtma sistemine gelen su ilçeye verilecek. Yüksekova'da güzel işler, güzel hizmetler, güzel yatırımlar yapılıyor. Çeşme suyu problemi tamamen kalkacak. Bu arada, ilçedeki yollar yapılıp onarılıyor. Kayyumlarımız dönemlerinde alt yapı çalışmaları bitirildi. Üst yapıda biraz sıkıntılarımız vardı. Onların da şuna ihalesi yapıldı. O problem de en kısa zamanda bitecek. Yüksekova, havaalanıyla, sınır kapısıyla, mevcut coğrafyasıyla, yatırımlar ve hizmetleriyle, gelişen, kalkınan ve büyüyen bir ilçemiz olacak dedi. Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova büyüyen bir ilçe olacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Nuri Öztürk, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Haber

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