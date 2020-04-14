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Hakkari Valisi İdris Akbıyık: "Kovid-19 tedavisi gören 10 kişi taburcu edildi"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 10 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

14.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:40
Hakkari Valisi İdris Akbıyık:
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 10 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.
İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Süreyya Doğan ile kentin girişinde yapılması planlanan seyir terası alanında incelemelerde bulunan Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk'tan bilgi aldı.
Ardından beraberindekilerle Çukurca ilçesine gelen Akbıyık, Köprülü Jandarma Kontrol Noktası'nı ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi.
Burada sağlık görevlilerinin araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşini ölçen sağlık görevlilerinin çalışmalarını izleyen Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'ye Van ve Şırnak tarafından iki girişin olduğunu söyledi.
Kente gelmek isteyen herkesin sağlık kontrolünden geçirildiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:
"Ona göre alınması gereken tedbirler alınıyor. Hakkari'de de maalesef koronavirüs vakaları var. Biz Cumhurbaşkanlığımızın, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda her türlü tedbiri alıyoruz. Bu kapsamda bugün kent merkezindeki tüm marketler denetlendi. Hakkari, Yüksekova, Çukurca belediyelerimiz gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerini günlük olarak yapıyorlar. Tüm kamu kurum, kuruluşlarımız Pandemi ve İl Hıfzıssıhha kurullarımızın kararları doğrultusunda tedbirlerini alıyor. Hakkari sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Havanın bu kadar güzel olmasına rağmen sokakta çok fazla insan görmüyoruz. Kovid-19 tedavisi görerek sağlığına kavuşan 10 kişi taburcu edildi. İnşallah bugün de birkaç kişi taburcu olacak."
Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk ve Belediye Başkanı Ensar Dündar'la bir araya gelen Akbıyık, 2. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Çukurca, Hakkari, Aydın, Güncel
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