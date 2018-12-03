Hakkari-Van Karayoluna Düşen Kayalar Temizlendi

Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle karayoluna düşen kaya parçaları temizlendi.
Hakkari-Van karayolunda dağdan kopan kaya parçalarına Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri tarafından zamanında müdahale edildi. Kış aylarına hazırlıklı giren karayolları ekipleri, 20 araçla karayolunun değişik noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Sürücülerden gelen ihbarları anında değerlendirdiğini belirten sürücüler, karayoluna inen kaya parçalarına ekiplerin anında müdahale ettiğini söylediler.
Zaman zaman Hakkari-Van, Hakkari-Çukurca karayoluna inen sel ve kaya parçalarını sürücülerden gelen ihbar üzerine hemen müdahale ettiklerini belirten 114. Şube Şefliği yetkilileri, ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu ifade ettiler. - HAKKARİ
Van,Hakkari
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:16