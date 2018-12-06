Hakkari-Van Karayoluna Düşen Kayalar Temizlendi

06 Aralık 2018 Perşembe 11:02



06 Aralık 2018 Perşembe 11:02

Hakkari-Van karayoluna düşen kaya parçaları temizlendi.Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle dağlarda kopan kaya parçaları karayoluna düşmeye devam ediyor. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Van karayoluna aralıklarla düşen kaya parçaları ile mücadele gediyor. Hakkari-Van, Hakkari-Çukurca ve Hakkari-Şırnak karayoluna düşen kaya parçalarına ekipler zamanında müdahale ediyor.Karayolları iş makinesi operatörü Serkan Değirmenci, Hakkari-Van karayoluna düşen dev kayaların trafiği aksatmadan müdahale ederek kaldırdıklarını belirttiler.Karayolları yetkilileri, ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu belirterek, karayoluna düşen kayalara anında müdahale ettiklerini ifade ederek, kendilerini zamanında arayan ve durumu bildiren duyarlı sürücülere ise teşekkür ettiler.Dağlardan kopan kaya düşmelerinin yer yer devam ettiğini belirten yetkililer, sürücülerin dikkatli olması uyarısını tekrarladılar. - HAKKARİ