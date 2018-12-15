Hakkari-Van Karayoluna Kaya Düştü

Hakkari- Van
karayolu kenarına düşen kayalar karayolları ekipleri tarafından temizlendi.
Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle Hakkari-Van karayoluna gelen heyelan ve kaya parçaları Karayolları 114. Hakkari Şube Şefliği ekipleri tarafından temizlendi. Karayolları yetkilileri, bir süre önce karayoluna inen heyelan ve kaya parçalarını zamanında temizlediklerini belirterek, yol kenarında kalan heyelan ve kaya parçalarını tamamen yol kenarında arındırdıklarını ifade ettiler. - HAKKARİ
Van,Hakkari
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:33