Haberler» Güncel» Haber

Hakkari-Van karayolunda EYP'li tuzak imha edildi

Hakkari-Van karayolunda tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

06.08.2019 23:35 Hakkari-Van karayolunda EYP'li tuzak imha edildi
Hakkari- Van karayolunda tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Hakkari-Van karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet gizlenmiş vaziyette el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(İHA)

Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:08   Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın (2)
00:08   FBI'dan California'daki silahlı saldırıya "iç terörizm" soruşturması
00:06   Taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
00:05   Ahlat'ta kadınlara yönelik rölyef kursu
00:02   Kömürlükte kendini astı
00:01   GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2019
00:00   FINDIK HASAT ŞENLİĞİNE KATILDI -2