Hakkari ve Bitlis İçin Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Hakkari
ve Bitlis
için yoğun yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, zaman zaman karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, Hakkari ve Bitlis çevreleri yoğun yağışlı geçecek.
Hava sıcaklıkları bölgede 2-4 derece azalacak.
Rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek sıcaklığı Van
'da 7, Hakkari ve Muş
'ta 3, Bitlis'te 2 derece olacak.
Muş çevreleri başta olmak üzere çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Muş, Bitlis, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA