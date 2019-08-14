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HAKKARİ Yangın, camiye zarar verdi

Yangın, camiye zarar verdiHakkari'nin Derecik ilçesinin Samanlı köyündeki cami, yangın nedeniyle büyük zarar gördü.

14.08.2019 16:06
HAKKARİ Yangın, camiye zarar verdi

Yangın, camiye zarar verdi
Hakkari'nin Derecik ilçesinin Samanlı köyündeki cami, yangın nedeniyle büyük zarar gördü. Irak sınırının sıfır noktasında bulunan camideki yangın itfaiye, jandarma ve köy sakinlerinin yoğun çabaları sonucu söndürüldü.
Samanlı köyü merkezinde bulunan 2 minareli camide saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Caminin pencerelerinden dumanların yükseldiğini gören bir köylü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Samanlı köyüne itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla cami içindeki yangın, kısa sürede söndürüldü. Elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle halı ve cami içindeki birçok malzeme büyük zarar gördü. Köylüler camilerinin bir an önce onarılması için yetkililerden yardım istedi.

HAKKARİ Yangın, camiye zarar verdi

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Kaynak: DHA

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