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Hakkari'ye gelenler sağlık kontrolünden geçiriliyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'ye kara ve havayoluyla giriş yapan herkes korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçiriliyor.

26.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:38
Hakkari'ye gelenler sağlık kontrolünden geçiriliyor
HAKKARİ (İHA) – Hakkari 'ye kara ve havayoluyla giriş yapan herkes korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Tüm dünyada ve Türkiye 'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsüne karşı Hakkari'de de büyük bir mücadele başlatıldı. Hakkari'ye gelen tüm yolcular Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı'nda ve kentin giriş noktaları olan Van-Hakkari karayolu üzerindeki Yeni Köprü ve Çukurca-Şırnak karayolundaki Köprülü noktasında sağlık taramasından geçiriliyor. Yeni Köprü Yol kontrol noktasında görev alan sağlıkçılar, Van yönünden gelen yolcuları sağlık taramasından geçildikten sonra Hakkari ve Yüksekova'ya geçişlerini sağlıyor. Yolcuların tek tek ateşini ölçen sağlıkçılar, korona virüsüne karşı da bilgilendirme yapıyor. Sağlık ve jandarma ekiplerine teşekkür eden yolcular, bu süreci de el birliğiyle atlatacaklarına inandıklarını söylediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Hakkari, Wuhan, Güncel

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