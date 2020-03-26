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Hakkari'ye giriş yapanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor

Hakkari'ye giriş yapanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor Hakkari iline kara ve havayoluyla giriş yapan herkes, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçiriliyor.

26.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:49
Hakkari 'ye giriş yapanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor
HAKKARİ - Hakkari iline kara ve havayoluyla giriş yapan herkes, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Tüm dünyada ve Türkiye 'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'yi de sarstı. Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı Hakkari'de de büyük bir mücadele başlatıldı. Hakkari'ye gelen tüm yolcular Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanında ve kentin giriş noktaları olan Van-Hakkari karayolu üzerindeki Yeni Köprü ve Çukurca-Şırnak karayolundaki Köprülü noktasında sağlık taramasından geçiriliyor.
Yeni Köprü Yol Kontrol Noktasında görev alan sağlıkçılar, Van yönünden gelen yolcuları sağlık taramasından geçildikten sonra Hakkari ve Yüksekova'ya geçişlerini sağlıyor. Yolcuların tek tek ateşini ölçen sağlıkçılar, korona virüsüne karşı da bilgilendirme yapıyor.
Sağlık ve jandarma ekiplerine teşekkür eden yolcular, bu sürecide elbirliğiyle atlatacaklarına inandıklarını söylediler. Hakkari’ye giriş yapanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Hakkari, Wuhan, Yerel

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Hakkari'ye giriş yapanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor

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