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Hakkari yolunun iki noktasına çığ düştü (2)

Hakkari yolunun 90'ıncı kilometresinde bulunan Güzeldere Geçidi'nin iki noktasına düşen çığlar, Karayolları ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

18.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:13
Hakkari yolunun iki noktasına çığ düştü (2)

Hakkari yolunun 90'ıncı kilometresinde bulunan Güzeldere Geçidi'nin iki noktasına düşen çığlar, Karayolları ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu temizlendi. Karların temizlenmesiyle yolda kalan sürücülerin TIR'ları, iş makineleriyle çekildi. Jandarma ekipleri tarafından kapatılan yol da yeniden ulaşıma açıldı.

 


Kaynak: DHA

Etiketler : Güzeldere, Hakkari, Güncel

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