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Hakkari yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı

Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları, görenleri hayrete düşürüyor.

29.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:28
'da 5 metrelik buz sarkıtı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları, görenleri hayrete düşürüyor.
Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında eksi 20 derecelere kadar düştüğü 'nin Yüksekova ilçesinde, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları, hem tehlike oluşturuyor, hem de görenleri şaşırtıyor. İlçe Merkezi'ndeki iki katlı İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları neredeyse yere ulaştı.
Hakkari yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı

Yüksekova, İhsaniye, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA


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