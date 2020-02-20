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Hakkari yüksekova'da aileler, 'kar tüneli'nden geçerek evlerine girip çıkmaya başladı

Yüksekova'da aileler, 'Kar Tüneli'nden geçerek evlerine girip çıkmaya başladıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan Akçalı Köyü'ndeki bazı aileler, kapıda kar tüneli kazarak evlerine girip çıkmaya başladı.

20.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:23
'da aileler, 'Kar Tüneli'nden geçerek evlerine girip çıkmaya başladı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan Köyü'ndeki bazı aileler, kapıda kar tüneli kazarak evlerine girip çıkmaya başladı.
Ağır kış koşullarının görüldüğü 'nin Yüksekova ilçesinde yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kardan dolayı ilçeye bağlı Akçalı Köyü'ndeki tek katlı evler kara gömüldü. Kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan aile, kapıda kar tüneli kazarak evlerine girip çıkmaya başladı.Köydeki bazı vatandaşlar da kardan yapılan tünelden, komşularının evlerine girip çıkıyor. Kimi vatandaş da kazılan tünelde kameraya poz verdi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Behçet DALMAZ/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)
Hakkari yüksekova'da aileler, 'kar tüneli'nden geçerek evlerine girip çıkmaya başladı

Yüksekova, Hakkari, Akçalı, Güncel

Kaynak: DHA


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