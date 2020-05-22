HAKKARİ Yüksekova'da anahtarlar teslim edilmeye devam ediliyor

Yüksekova'da anahtarlar teslim edilmeye devam ediliyorHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 2016 yılındaki hendek olaylarında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yaptırılan konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediliyor.

22.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:15
Yüksekova'da anahtarlar teslim edilmeye devam ediliyor
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 2016 yılındaki hendek olaylarında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yaptırılan konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediliyor. Bazı vatandaşlar bayram sonrası taşınmayı tercih ederken bazı vatandaşlarda bayramı yeni evlerinde karşılamak için taşınmaya başladı.
Yüksekova'da, 2016 yılında PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasakla birlikte 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü 78 günde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Evleri yıkılan vatandaşlar için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ihale yapılarak TOKİ tarafından 5 bölgede toplam 3 bin 64 adet konutun yapımına başlandı. Tamamlanan bin 256 konutun 468'inin anahtarı teslimi de devam ediyor.
Anahtarlarlarını alan bazı vatandaşlar bayram sonrası evlerine geçmek istediklerini belirtirken bazı vatandaşlar da bayrama yeni evlerinde girmek için taşınmaya başladı. Evlerine taşınmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, hendek olaylarında çok mağdur olduklarını, evlerinin yıkıldığını söyledi. Anahtarını ilk alan Nadide Demir ise bayramı evinde geçireceği için çok mutlu olduğunu belirterek, Çok mutluyum. Anahtarı ilk alan ben oldum. Allah bu bayramda kendi evimde geçirmeyi nasip etti. Emeği geçen herkese çok teşekkürler diye konuştu. HAKKARİ Yüksekova’da anahtarlar teslim edilmeye devam ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, PKK, Güncel, Haber

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