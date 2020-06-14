Hakkari Yüksekova'da ayı saldırısı: 1 yaralı

Yüksekova'da ayı saldırısı: 1 yaralıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan İsmet Yıldırım (55) yaralandı.

14.06.2020 23:46 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:54
Yüksekova'da ayı saldırısı: 1 yaralı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan İsmet Yıldırım (55) yaralandı. Yıldırım, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından 5 saat süren kurtarma operasyonu sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'e bağlı Küçükdere Mezrası'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde mezraya pancar toplamaya giden İsmet Yıldırım, arkasından gelen ayının saldırısına uğradı. Yıldırım'ın çığlıklarını duyarak bölgeye gelen çobanlar durumu köylülere bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve 112 acil sağlık haberlerine haber verildi. Kısa sürede mezraya gelen ekipler, ayı ile uzun süre boğuşan ve ayaklarından yaralanan Yıldırım'ı omuzda taşıyarak ambulansın bulunduğu yere götürdü. 5 saat süren kurtarma operasyonu sonucu Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Yıldırım'ın kayınbiraderi Firuz Açıkel, çobanların haber vermesiyle olayı öğrendiklerini belirterek, "Kadıköy köyüne bağlı Küçükdere mezrasında pancar toplamaya giden İsmet Yıldırım'ı çobanların haber vermesiyle olay yerin gittik. Ayıyla boğuşan Yıldırım bacaklarından ciddi yara aldı. Köylülerle birlikte yaklaşık 5 saat süren bir kurtarma ile küçükdere mezrasında bulunan ambulansa yetiştirdi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdık. Köylülere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." dedi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkari Yüksekova’da ayı saldırısı: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: İsmet Yıldırım, Yüksekova, Kadıköy, Güncel, Haber

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