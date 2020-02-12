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Hakkari yüksekova'da buz tutan derede eskimo usulu balık avlıyorlar

Yüksekova'da buz tutan derede Eskimo usulu balık avlıyorlarHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, buzla kaplanan Nehil Çayı'nda, soğuk havaya aldırmadan Eskimo usulü balık avlayıp, geçimlerini sağlıyor.

12.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:10
'da buz tutan derede Eskimo usulu balık avlıyorlar
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, buzla kaplanan Nehil Çayı'nda, soğuk havaya aldırmadan Eskimo usulü balık avlayıp, geçimlerini sağlıyor. Eksi 18 derecede, akşamları buz tutan dereye ağlarını bırakan balıkçılar, sabah saatlerinde de ağa takılan balıkları toplamaya gidiyor.
Yüksekova ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyünde bulunan Nehil Çayı da bölgedeki birçok akarsu, dere ve göl gibi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da çevredekilerin geçimini sağladığı çayda bu mevsimde de balık avlanmaya devam ediyor. Zorlu geçen kış şartlarına rağmen eksi 18 derecede akşamları buz tutan dereye ağlarını bırakan balıkçılar, sabah saatlerinde takılan balıkları toplamaya gidiyor. Nehil Çayı'nda kilolarca balık avlayan balıkçılar, bunları satıp, ailelerini geçindiriyor.
'KIŞ AYLARINDA BALIK AVLAMAK DAHA GÜZEL'
Nehil Çayı ve sazlığında avladığı balıklarla geçimini sağlayan Ertan Taşkın (36), bazen 150- 200 kilograma yakın balık avladıklarını belirterek, "Tuttuğumuz balıkların kilosunu 10 TL'den satıyoruz. Geçimimi bununla sağlamaya çalışıyorum. Yıllardır kış aylarında bu şekilde çalışıyoruz. Bazen hiç balık yakalayamıyoruz, bazen de çok yakalıyoruz. Kış aylarında balık avcılığı daha güzel oluyor. Üşüyoruz ama işimiz bu. Karlı havada çok soğuk oluyor, ama böyle günlerde balıklar suda dolaştığı için ağlara daha çabuk takılıyor" dedi.
Hakkari yüksekova'da buz tutan derede eskimo usulu balık avlıyorlar

Yüksekova, Güncel

Kaynak: DHA


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