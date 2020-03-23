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HAKKARİ Yüksekova'da camekanlı önlem

Yüksekova'da camekanlı önlemHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir eczane sosyal mesafeyi korumak için camekanlı önlem aldı.

23.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:37
HAKKARİ Yüksekova'da camekanlı önlem
Yüksekova 'da camekanlı önlem
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir eczane sosyal mesafeyi korumak için camekanlı önlem aldı. Eczanenin giriş bölümü camekanla kapatılırken, gelen müşterilere bölmenin arkasından hizmet veriliyor.
Eczacılar, 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metrelik mesafeye dikkat edilmesi için çeşitli önlemler alıyor. Yüksekova'nın Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir eczane de müşteriler ile çalışanlar arasındaki bir metrelik mesafeyi korumak için camekanlı önlem aldı. Eczacı teknisyeni Adnan Akdoğan, her türlü önlemi almaya çalıştıklarını söyleyerek, "Çalışanlarımızı bu şekilde aldığımız camekanlı önlemle korumaya çalışıyoruz. Bu mesafenin hem eczane çalışanlarına hem de müşteriler için çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler : Yüksekova, Güncel

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