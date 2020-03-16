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HAKKARİ Yüksekova'da 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak' anonsu

Yüksekova'da 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak' anonsu DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara' açıklaması sonrası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vakit ve cuma namazı camilerde kılınmayacak anonsları yapıldı.

16.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:17
HAKKARİ Yüksekova'da 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak' anonsu

Yüksekova 'da 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak' anonsu

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara' açıklaması sonrası, Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde, vakit ve cuma namazı camilerde kılınmayacak anonsları yapıldı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, yaşamın her alanında tedbirler artırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara' açıklaması sonrası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Merkez İhsaniye Camisinde vakit ve cuma namazları kılınmayacak anonsları yapıldı. Cami hoparlörlerinde yapılan anonsta, salgın hastalığın riski sona erinceye kadar, camilerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacağını, vatandaşların namazları evlerinde kılmaları istendi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yüksekova, Hakkari, Güncel

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