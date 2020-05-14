HAKKARİ Yüksekova'da dağda kar, ovada sarı çiçekler

Yüksekova'da dağda kar, ovada sarı çiçeklerHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, baharın gelmesiyle sarıya büründü.

14.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:29
Yüksekova'da dağda kar, ovada sarı çiçekler
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, baharın gelmesiyle sarıya büründü.
Hakkari'ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi dağlarla çevrili düz bir ovaya kurulu olan Yüksekova ilçesi, bahar aylarıyla birlikte hayat buldu. İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, baharla birlikte boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü, doyumsuz bir manzara sunarken, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu.
Yöresel kıyafetlerle sarı çiçeklerin arasında gezen gelinlik tasarımcı Sera Güder, "Cilo Dağları'nın erimeyen karı, ovanın sarı çiçekleri muazzam bir görüntü oluşturuyor. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bugün de yöresel kıyafetlerimi giydim ve ovada geziyorum. Meditasyon yaparken fotoğrafçı arkadaşlar da resimlerimi çekti. Manzarayı ve doğayı ölümsüzleştirmek için üstümde bulunan kıyafetler, bizim kültürümüzü yansıtıyor. Yıllar önce giyilen ve takılan köfi dediğimiz sorani kıras-fistan dediğimiz kıyafetler bugün bu kıyafetlerle havanın ve baharın keyfini çıkarmak istedim. Herkesin bilmesi ve farkında olması gereken bir doğaya sahibiz. Aynı anda dört mevsimi yaşıyoruz ve iyi hissetiren manzara huzur veriyor."dedi
Fotoğrafçı İmad Taş da Yüksekova'nın kendilerine istedikleri manzarayı sunduğunu söyledi. Taş, "Ova, beklediğimiz, özlemini duyduğumuz manzaraya sahip. Bizleri kırmayarak yöresel kıyafetleriyle objektiflerimize poz veren Yüksekovalı gelinlik tasarımcısı Sera Güder'a da teşekkür ediyoruz " diye konuştu. HAKKARİ Yüksekova’da dağda kar, ovada sarı çiçekler

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Güncel, Haber

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