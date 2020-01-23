Haberler » Güncel » Hakkari yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler - Haber

Hakkari yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler

Yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttülerHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu.

23.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:18
'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede ulaşımda aksamalar meydana gelirken, araçları soğuktan korumak için üzerlerine naylon çekildi.
Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, 'nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede dün akşam saatlerinden bu yana sis etkili oldu. Sabah sisle uyananlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü ilçede, trafikte aksamalar oldu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, park halindeki araçların üzeri naylonla kapatılarak soğuklara karşı korunmaya çalışıldı.
Hakkari yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:02  Almanya'nın Kiel şehri heyetinden Vali Doğan'a ziyaret
14:02  Uluslararası Adalet Divanı: Myanmar Arakanlılara soykırımın önlenmesi için tedbir almalı
14:02  FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci tutuklandı
14:02  Kapadokya'da sıcak hava balonlarına rüzgar engeli
14:01  Sivas'tan İdlib'e 2 TIR dolusu yardım
23.01.2020 14:04:01