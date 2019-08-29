Haberler» Güncel» Haber

Hakkari yüksekova'da hükümlülerden çevre temizliği

Yüksekova'da hükümlülerden çevre temizliğiHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hükümlülerince Avaşin Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı.

29.08.2019 19:16
Yüksekova'da hükümlülerden çevre temizliği
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hükümlülerince Avaşin Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı.
Yüksekova Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Katrancı, cumhuriyet savcısıları İlyas Göbelek ve Sabahattin Yılmaz, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Zümrüt İlter ile 50 hükümlü, Avaşin Parkı'nda çevre temizliği etkinliğine katıldı. Katrancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak bakanlığımızın başlattığı temiz çevre proje kapsamında belirlediğimiz bu alanda temizlik faaliyeti yürütüyoruz. Bakanlığımızın bir uygulaması halkla birlikte kaynaşarak ıslahi bir şekilde hükümlülerimizin toplumla kaynaşmasını umuyoruz ve aynı zamanda topluma faydalı olmalarını bekliyoruz dedi.
Hakkari yüksekova'da hükümlülerden çevre temizliği

Yüksekova, Başsavcı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:06   Bursa'da yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesi
21:06   Kazakistan'dan nükleer denemelere son verme çağrısı
21:06   Maden ocağında tambura sıkışan işçi öldü
21:05   Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu
21:04   Bursa'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
21:04   Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
21:04   Vezirköprü'de lokantaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı