Hakkari Yüksekova'da Kar Yağışı

Yüksekova
'da kar yağışı Yaşar
KAPLANYÜKSEKOVA (Hakkari
), (DHA
)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Yüksekova ve çevresinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bir anda bastıran kar yağışı, ilçeyi beyaza bürürken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Yüksekovalılar, sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaştı.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla süreceğini belirtirken, kar yağı ile birlikte ekipler de çalışmalarına başladı.
DHA,Hakkari,Yüksekova