HAKKARİ Yüksekova'da karla mücadele

Yüksekova'da karla mücadeleHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nın yakınındaki Göllerbaşı mevkiinde askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yollarda karla mücadele çalışması yürütülüyor.

06.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:46
Yüksekova'da karla mücadele
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nın yakınındaki Göllerbaşı mevkiinde askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yollarda karla mücadele çalışması yürütülüyor. Bölgedeki kar kalınlığı ise yer yer 7 metreyi aşıyor. Türkiye'nin genelinde sıcak havalar etkili olmaya başlarken, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı bölgesinde halen karla mücadele çalışması yürütülüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekipleri, karla kaplanan askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan 16 kilometrelik yolun açılması için 11 gündür aralıksız yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kar küreme araçlarının yanında zaman zaman ekskavatör de kullanıyor. HAKKARİ Yüksekova’da karla mücadele

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, Güncel, Haber

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