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Hakkari yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendi

Yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendiHAKKARİ'nin İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 ayrı noktasına düşen çığlar, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

16.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:42
'da köy yoluna düşen çığ temizlendi
HAKKARİ'nin sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 ayrı noktasına düşen çığlar, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu temizlendi.
İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 farklı noktasına çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığların temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 6 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
Hakkari yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendi

Yüksekova, İran, Güncel

Kaynak: DHA


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