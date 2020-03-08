HAKKARİ Yüksekova'da müzik eşliğinde matematik öğreniyorlar-1
Yüksekova'da müzik eşliğinde matematik öğreniyorlarHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni Zeynep Topraktan, öğrencilerine dersi sevdirmek için müzikten yararlanıyor.
08.03.2020 09:54
Yüksekova 'da müzik eşliğinde matematik öğreniyorlar
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni Zeynep Topraktan, öğrencilerine dersi sevdirmek için müzikten yararlanıyor. Şarkılarla ders yapan öğrenciler, matematikten artık daha çok zevk aldıklarını ve daha iyi öğrendiklerini söyledi.
Yüksekova ilçesi Kuruköy Mahallesi İlk ve Ortaokulu'na geçen yıl atanan Zeynep Topraktan, öğrencilerine matematik dersini sevdirmek, başarılarını artırmak ve ön yargılarını kırmak için oldukça farklı bir yöntem kullanmaya başladı. Müzik dersinin eğlenceli, matematik dersinin ise sıkıcı olmasından yola çıkan öğretmen Topraktan, sene başında bu iki dersi birleştirmeye karar verdi. Üniversite yıllarında müzik ve matematik üzerine projelerinin olduğunu, öğretmen olarak atanınca da faydalı olacağını düşündüğü bu projesini hayata geçirdiğini söyledi. Topraktan, müziğin bilimsel performansı artırdığını, matematik ile birleştiği zaman da büyük faydasını gördüklerini kaydetti.
'DİĞER DERSLER İÇİN DE UYGULANABİLİR'
Öğretmen Topraktan, üniversite yıllarından beri üzerinde çalışıp besteler yaptığı karaoke şarkılarla ders yapmaya başladıklarını söyleyerek, "Karaoke şarkıları öğrencilerimle beraber seslendirerek uygulamaya başladık. Şarkıyla konuyu öğretmek gibi bir şey söz konusu olamaz ama çocukların önyargısı kırıldı ve matematik 'baş belası' bir ders olmaktan çıktı. Denemelerde öğrencilerimin, 'öğretmenim şarkı sayesinde bu soruyu doğru yaptım' demeleri beni ve onları çok mutlu ediyor. Bu yöntemin diğer temel dersler için de uygulanabileceğini düşünüyorum" dedi.
MATEMATİK KONSERİ VERECEKLER
Matematik Öğretmeni Topraktan, 14 Mart'ta dünya 'Pi' günü nedeniyle bir konser düzenlemeyi de amaçladıklarını söyledi. Zeynep Topraktan, "Müzik ile matematik uygulamalarında matematik şarkılarını yapan meslektaşlarımız var. Fakat matematik konseri bir ilk olacak. Bunun için çok heyecanlıyız, çocuklarla geçen yıldan beri hazırlanıyoruz. Çok güzel koreografi gösterilerimiz olacak" diye konuştu.
Öğrencilerden Pervin Kara ise daha önce matematik dersini sevmediğini belirterek, "6. sınıfa kadar matematik derslerini sevmedim. Ancak öğretmenimiz sayesinde bu ön yargılarım hepsi kırıldı. Konularımızı işliyoruz, testlerimizi çözüyoruz. Bunların tekrar amaçlı şarkılarla tekrar da ediyoruz. Zeynep öğretmenimizin bestelediği şarkılarla matematik dersleri eğlenceli hale geliyor. Matematik artık benim için vazgeçilmez oldu. Özellikle denemelerde hatırlamam açsından bu şarkılar bana çok yardımcı oluyor "dedi.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni Zeynep Topraktan, öğrencilerine dersi sevdirmek için müzikten yararlanıyor. Şarkılarla ders yapan öğrenciler, matematikten artık daha çok zevk aldıklarını ve daha iyi öğrendiklerini söyledi.
Yüksekova ilçesi Kuruköy Mahallesi İlk ve Ortaokulu'na geçen yıl atanan Zeynep Topraktan, öğrencilerine matematik dersini sevdirmek, başarılarını artırmak ve ön yargılarını kırmak için oldukça farklı bir yöntem kullanmaya başladı. Müzik dersinin eğlenceli, matematik dersinin ise sıkıcı olmasından yola çıkan öğretmen Topraktan, sene başında bu iki dersi birleştirmeye karar verdi. Üniversite yıllarında müzik ve matematik üzerine projelerinin olduğunu, öğretmen olarak atanınca da faydalı olacağını düşündüğü bu projesini hayata geçirdiğini söyledi. Topraktan, müziğin bilimsel performansı artırdığını, matematik ile birleştiği zaman da büyük faydasını gördüklerini kaydetti.
'DİĞER DERSLER İÇİN DE UYGULANABİLİR'
Öğretmen Topraktan, üniversite yıllarından beri üzerinde çalışıp besteler yaptığı karaoke şarkılarla ders yapmaya başladıklarını söyleyerek, "Karaoke şarkıları öğrencilerimle beraber seslendirerek uygulamaya başladık. Şarkıyla konuyu öğretmek gibi bir şey söz konusu olamaz ama çocukların önyargısı kırıldı ve matematik 'baş belası' bir ders olmaktan çıktı. Denemelerde öğrencilerimin, 'öğretmenim şarkı sayesinde bu soruyu doğru yaptım' demeleri beni ve onları çok mutlu ediyor. Bu yöntemin diğer temel dersler için de uygulanabileceğini düşünüyorum" dedi.
MATEMATİK KONSERİ VERECEKLER
Matematik Öğretmeni Topraktan, 14 Mart'ta dünya 'Pi' günü nedeniyle bir konser düzenlemeyi de amaçladıklarını söyledi. Zeynep Topraktan, "Müzik ile matematik uygulamalarında matematik şarkılarını yapan meslektaşlarımız var. Fakat matematik konseri bir ilk olacak. Bunun için çok heyecanlıyız, çocuklarla geçen yıldan beri hazırlanıyoruz. Çok güzel koreografi gösterilerimiz olacak" diye konuştu.
Öğrencilerden Pervin Kara ise daha önce matematik dersini sevmediğini belirterek, "6. sınıfa kadar matematik derslerini sevmedim. Ancak öğretmenimiz sayesinde bu ön yargılarım hepsi kırıldı. Konularımızı işliyoruz, testlerimizi çözüyoruz. Bunların tekrar amaçlı şarkılarla tekrar da ediyoruz. Zeynep öğretmenimizin bestelediği şarkılarla matematik dersleri eğlenceli hale geliyor. Matematik artık benim için vazgeçilmez oldu. Özellikle denemelerde hatırlamam açsından bu şarkılar bana çok yardımcı oluyor "dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :HAKKARİ Yüksekova'da müzik eşliğinde matematik öğreniyorlar-1
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