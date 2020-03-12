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HAKKARİ Yüksekova'da öğrencilerin kar ve kayak keyfi sürüyor

Yüksekova'da öğrencilerin kar ve kayak keyfi sürüyorHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ilkokul öğrencileri bahar aylarına girilmesine rağmen halen kaymanın keyfini sürdürüyor.

12.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:39
HAKKARİ Yüksekova'da öğrencilerin kar ve kayak keyfi sürüyor

Yüksekova 'da öğrencilerin kar ve kayak keyfi sürüyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ilkokul öğrencileri bahar aylarına girilmesine rağmen halen kaymanın keyfini sürdürüyor. Teneffüs ve son zilin çalmasını bekleyen öğrenciler, soluğu okulun hemen yanında bulunan ve piste dönüştürdükleri yokuşta alıyor. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beşbulak köyünde yaşayan öğrenciler, bahar aylarına girilmesine rağmen halen kaymanın keyfini çıkarıyor. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köydeki Beşbulak İlkokulu'nda öğrenciler ders aralarını ve son zilin çalmasını merakla bekliyor. Zilin çalması ile birlikte kızaklarını, naylon poşetlerini veya kızağa dönüştürdükleri bidonlarını alan öğrenciler soluğu okulun hemen yanında bulunan yokuşta alıyor. Öğrenciler, havalar ısınıp, köy çevresindeki karlar eriyinceye kadar eğlencelerini sürdüreceklerini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yüksekova, Güncel

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