HAKKARİ Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kaymakamlık binası önüne bırakılan şüpheli paket, kontrollü olarak patlatıldı.

18.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:59
Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kaymakamlık binası önüne bırakılan şüpheli paket, kontrollü olarak patlatıldı. Şüpheli paketten parfüm ve tıraş makinesi çıktı.
İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel üzerindeki Yüksekova Kaymakamlığı binası önüne bırakılan paketi görenler polise bilgi verdi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik güvenlik önlemi alıp, caddeyi trafiğe kapattı. Şüpheli paket bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. Şüpheli paketten parfüm ve tıraş makinası gibi kişisel malzemeler çıktı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
HAKKARİ Yüksekova’da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Haberler››Güncel››HAKKARİ Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:06: Kırklareli'de şiddetli sağanak etkili oldu - Haber 18:04: Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu açıklaması, Gümüşhane'de kurallara uyumu artırdı - Haber 18:03: Tunceli Valisi Özkan, görevine başladı - Haber 18:03: Ailelerin kavgasında caddede yürüyen kişiyi öldüren 2 kardeş yakalandı - Haber 18:02: Son dakika... Kızılaydan selzedelere hijyen kiti - Haber 17:56: Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek - Haber 17:19: PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı - Haber 17:18: LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak - Haber 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber 12:39: Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! - Haberler