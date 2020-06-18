HAKKARİ Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kaymakamlık binası önüne bırakılan şüpheli paket, kontrollü olarak patlatıldı.

18.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:28
Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kaymakamlık binası önüne bırakılan şüpheli paket, kontrollü olarak patlatıldı. Şüpheli paketten parfüm ve tıraş makinesi çıktı. İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel üzerindeki Yüksekova Kaymakamlığı binası önüne bırakılan paketi görenler polise bilgi verdi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik güvenlik önlemi alıp, caddeyi trafiğe kapattı. Şüpheli paket bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. Şüpheli paketten parfüm ve tıraş makinası gibi kişisel malzemeler çıktı. HAKKARİ Yüksekova’da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ekonomiye ilişkin ’torba teklif’ Meclis’te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek Haber
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük’te vaka sayısı 73 oldu Haber
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Haber
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Haberler››Güncel››HAKKARİ Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:23: Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı - Haber 23:21: Dağ ilçelerinin çöpü paraya dönüşecek - Haber 23:21: Nijerya'da 73 silahlı çete üyesi yakalandı - Haber 23:21: Son dakika haberi | Trump: "Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyoruz" - Haber 23:21: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Haber 22:43: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti - Haberler 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi - Magazin 21:31: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım - Haber 20:59: Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı - Haber 18:02: Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek - Ekonomi