Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

HAKKARİ Yüksekova'daki PTT kuyruğu 1 kilometreyi aştı

Yüksekova'daki PTT kuyruğu 1 kilometreyi aştıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce vatandaş, PTT şubesine gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

27.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:57
Yüksekova'daki PTT kuyruğu 1 kilometreyi aştı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce vatandaş, PTT şubesine gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Polisin sosyal mesafeyi ayarlamasıyla kuyruğun uzunluğu 1 kilometreyi aştı.
Koranavirüs önlemleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, son zamanlarda en dikkat çeken yoğunluk ise PTT şubeleri önlerinde yaşanıyor. Fatura ödeme, e-devlet şifresi veya çeşitli işlemler nedeniyle PTT şubeleri önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu durum karşısında güvenlik güçleri, zabıta ekipleri ve özel güvenlik görevlileri yoğun bir mesai yapmak zorunda kalıyor. Yüksekova ilçesindeki en yoğun kalabalık ise İpekyolu Caddesi üzerindeki PTT şubesi önünde yaşanıyor. Günün ilk ışıklarıyla PTT önüne gelen vatandaşlar işlem yapmak için metrelerce kuyruk oluşturuyor. Haftanın ilk günü olması nedeniyle bugün yaşanan kalabalık ise adeta rekor seviyeye ulaştı. Yüzlerce kişinin sabahın erken saatlerinden itibaren PTT önüne gelmesi üzerine güvenlik görevlileri mesafe denetiminde bulundu. Oluşturulan sosyal mesafe ile kuyruğun uzunluğu 1 kilometreyi aştı. Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar, beklemenin adeta çileye dönüştüğünü, yetkililerden çözüm bulmalarını istediklerini söyledi. HAKKARİ Yüksekova’daki PTT kuyruğu 1 kilometreyi aştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, PTT, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu’na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Haberler
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Haberler
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Haberler››Güncel››HAKKARİ Yüksekova'daki PTT kuyruğu 1 kilometreyi aştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:56: Edirne'de asayiş - Haber 15:55: Kahramanmaraşlı avukat, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 15:55: Virüse karşı müzikli moral desteği - Haber 15:54: Öztrak: "31 şehrimizde zorunlu sokağa çıkmama tedbirleri meyvelerini bugün vermeye başladı" - Haber 15:54: Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklar doldu - Haber 15:01: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada - Haber 14:11: Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti - Haber 11:40: Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı - Haberler 08:43: Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu - Ekonomi