HAKKARİ YÜKSEKOVA Yüksekova'da zorlu kar mesaisi

Yüksekova'da zorlu kar mesaisiHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

HAKKARİ YÜKSEKOVA Yüksekova'da zorlu kar mesaisi
18.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:19
Yüksekova'da zorlu kar mesaisi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için yoğun çalışma yürütüyor.
Türkiye'nin genelinde sıcak havalar etkili olmaya başlarken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nin kırsal bölgelerinde ise halen karla mücadele çalışması yürütülüyor. Hakkari İl Özel İdaresi ve ilçedeki şantiye şefliğine bağlı ekiplerin en zorlu karla mücadele çalışması ise 3 bin 400 rakımlı Varkavik Üs Bölgesi'ne giden yolda yürütülüyor. Kar kalınlığının rüzgarın biriktirmesiyle yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede çalışma yürüten ekipler, Üs Bölgesi'ne giden yolun açılması için 10 gündür çaba gösteriyor.
Karın sertleşmesi nedeniyle zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, 13 kilometrelik yolun bazı bölümlerinde ekskavatör kullanmak zorunda kalarak ilerleyebiliyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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